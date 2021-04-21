24 апреля кировские байкеры откроют сезон

24 апреля, в субботу, состоится официальное открытие мотосезона-2021 в Кирове.

Мероприятие пройдет с 14 часов на парковке у «Юркин парка» в слободе Талице. Об этом сообщается в группе «Мотоклуб «Орден Севера» Киров».

В программе мероприятия – выставка мотоциклов, небольшой концерт с участием кировских рокеров, конкурсы, фотосессия и покатушки с квестом. Мероприятие закончится в ночном клубе.

Синоптики обещают на субботу дожди, но байкеров это не пугает – в паблике сказано, что встреча состоится при любой погоде.

Фото: vk.com/ordensevera88