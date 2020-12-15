Роспотребнадзор рассказал, как сохранить свежесть мандаринам

А также о том, какая часть фрукта хоть и полезная, но есть ее можно только у российского товара.

Самый стойко ассоциирующийся с Новым годом фрукт – мандарин. Его покупают сразу много – но вот к концу каникул цитрусовые усыхают и становятся неприглядными. И их становится тяжело чистить. Роспотребнадзор дал совет, как сохранить товарный вид продуктам.

В мандаринах много витаминов (B, P, K, D) и антиоксидантов и совсем отсутствуют нитраты. Оказывается, в этих цитрусовых полезна не только мякоть, но и кожура, и даже белая сеточка. Чтобы покупка оказалась действительно полезной нужно выбирать красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. После покупки специалисты Роспотребнадзора советуют натереть кожицу растительным маслом и положить их в холодильник, в отсек для фруктов. Важно хранить мандарины в сетке, а не в полиэтиленовом пакете. И еще, если вам повезло купить фрукты с листочками, оставьте их на ветке – так они пролежат дольше.

Перед тем, как полакомиться ими, обязательно надо промыть мандарины теплой водой с мылом, так как при транспортировке весь груз обрабатывают специальными составами от гнили и плесени.

Цедру заграничных мандаринов есть нельзя – ее выдерживают в сернистых соединениях, который может вызвать астму. И после того, как помыли фрукты, руки тоже помойте с мылом и только потом делите мандарин!

Фото: Хабар 24