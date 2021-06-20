30 градусов и выше: в Киров идет сильная жара

По сведениям специалистов, виной тому антициклон, который пришел на территорию региона.

В понедельник, 21 июня, в Кирове столбики термометров покажут +32 градуса Цельсия. Осадков не ожидается.

22 июня, во вторник, будет сильная жара. Воздух прогреется до +33 градусов. Возможен небольшой дождь.

В среду, 23 июня, ожидается +30 градусов и облачно с прояснениями.

В четверг, 24 июня, также будет жарко — около 30 градусов Цельсия.

25 июня, в пятницу, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +31 градуса.

Температура для лета нормальная. Напомним, что в мае аномальная жара в Кирове побила 2 рекорда.

Фото: Александр Фоминых