Кировчанка рассказала об особенностях вятской кухни

Мария Саурова – автор книги о вятской кухне и создатель проекта «Вятская кухня», где копятся традиционные рецепты.

Недавно Мария выступила на канале «Продвижение», где рассказала о своей книге и поделилась интересным рецептом салата.

Идея написать книгу о вятской кухне посетила Марию Саурову еще в 2012 году. Она вспоминала блюда, которые готовила ей бабушка в детстве. А потом решила рассказать о них всем, чтобы познакомить кировчан с уникальной и разнообразной вятской кухней.

Мария собирала рецепты через знакомых, близких, друзей… Так сложилась целая книга. Выйдя в свет, она получила множество откликов от читателей. Многие присылали рецепты своего детства, не менее интересные чем те, что уже были опубликованы. И Мария поняла, что книга будет не единственной…

В чем же особенности именно вятской кухни? По словам Марии, на Вятке очень уважительно относились к хлебу.

— Недаром у нас появилась пословица «Вятка – хлебу матка». Ведь в прошлые века наш край считался северной житницей нашей страны и был одним из крупнейших поставщиков ржи.

Еще одна особенность вятской кухни – использование подножных трав: пестов, крапивы, щавеля. А многие блюда родом из наших мест отличались кисло-соленым вкусом.

Сейчас кировчанка готовит серию сюжетов, в которых расскажет о том, как вкусно и просто питаться, почему эта простая еда была так полезна, что готовили наши предки. В первом выпуске канала «Продвижение» Мария поделилась постным рецептом из вятских продуктов – салатом из груздей. Такой салат – отличное блюдо для новогоднего стола – 2021.

Рецепт от Марии Сауровой

Для салата из груздей вам потребуется: соленые грузди, соленые огурцы, зеленый лук, растительное масло. Готовка просто – грузди и огурцы нарезать кубиками, лук – мелко и смешать в салатнице. А затем добавить растительное масло. В непостном варианте его можно заменить сметаной.

На стол салат из груздей лучше всего подавать с вареной картошкой. Они отлично сочетаются друг с другом.

Ранее Мария Саурова рассказывала о том, какими вкусностями можно порадовать себя и своих близких во время карантина.

Р.S. Мы не удержались и пролистали группу Марии Сауровой. И нашли там очень аппетитное блюдо с привкусом ностальгии, которое наверняка помнят «дети 90-х» — гренки из черствого хлеба с молоком и яйцами. В современном исполнении выглядит так же вкусно, как в детстве!

Фото: vk.com/prodvizhenie_kirov, vk.com/kuhnya43