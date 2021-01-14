Кировчанам рассказали, как вести себя в морозную погоду

Специалисты обращают внимание, что ни в коем случае нельзя растирать обмороженные участки тела

Медики и спасатели ГУ МЧС отмечают, что чтобы не получить травмы, а обморожение – это травма, важно одеваться по погоде, надевать только сухую одежду, побольше двигаться. При этом одеваться в мороз стоит многослойно: первый слой, тот, что ближе к телу, должен хорошо отводить влагу (из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка, так как он впитывает влагу).

Дальше слой должен хорошо сохранять тепло — хорошо надеть кофту из шерсти или флиса. И теплая верхняя одежда от ветра и снега. В мороз нельзя забывать о шапках, варежках и теплой обуви – так как именно конечности, нос, щёки и уши замерзают в первую очередь.

Наибольший риск получить обморожение у детей, стариков, людей в состоянии опьянения и тех, кто уже получал обморожение. Им важно одеваться особенно тепло.

Сначала пострадавший от холода чувствует покалывание, его кожа краснеет, затем происходит онемение. В этом случает нужно зайти в теплое помещение и поместить пораженные участки в теплую (но не горячую!) воду или согреть своим теплом – например, кисти можно погреть у шеи или под мышками.

Если конечности побелели, стали твердыми, покрылись волдырями, нужно срочно обратиться к медикам. Специалисты говорят самолечение тут может усугубить ситуацию.

Ни в коем случае нельзя растирать поврежденный участок ни снегом, ни варежками, ни руками – только врач поймет насколько глубоко поражение и как его лечить.

Важно не греть пострадавшего у электроприборов. Так как чувствительность у него сильно снижена, можно получить ожог.

Фото: moy-doktor.org