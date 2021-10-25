32,8 процента жителей Кировской области прошли перепись населения

На 25 октября во Всероссийской переписи населения приняли участие 32,8 процента жителей Кировской области. 10,9 их них заполнили опросные листы онлайн через портал госуслуг.

Как отметили кировчане, проходить перепись через интернет крайне удобно и нисколько не сложно.

— У меня ушло 10 минут на то, чтобы переписать всю свою семью из 4 человек. Потом я показала QR-код переписчикам, и они его зарегистрировали, — рассказала руководитель Оричевского детского центра развития «Карамельки» Светлана Перминова.

Онлайн-вариант прохождения переписи выбрала и жительница Унинского района Лариса Звонар. По словам женщины, электронная перепись оказалась быстрой и удобной – на все про все она потратила 10-15 минут.

— Никаких затруднений не возникло. Через 3 минуты после заполнения листов мне на телефон пришёл код, который я перенаправила переписчику.

Возможность пройти перепись онлайн особенно актуальна в период сложной эпидемиологической ситуации. В условиях пандемии это помогает избежать лишних контактов. А заодно и пройти опросы в удобное время, говорит глава Пунгинского сельского поселения Верхошижемского района Всеволод Сурков.

Всеволод Сурков прошел перепись онлайн в числе первых. На заполнение переписных листов на всех пятерых членов семьи у него ушло 15 минут.

— Это очень удобно для тех, кто работает и отсутствует дома большую часть дня. Для пожилых людей в онлайн-переписи тоже есть свои плюсы – исключение дополнительные контакты. Помочь пройти перепись родителям, не владеющим интернетом, могут дети или внуки.

Ранее перепись прошел губернатор Кировской области Игорь Васильев. Глава региона подчеркнул, что электронная система проста и понятна, а результаты переписи пойдут на пользу всем кировчанам.

– Итоги переписи используются для расчета бюджетов всех уровней, различных программ развития. От того, насколько будет охвачено переписью население, зависит дальнейшее строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения, обновление дорожного фонда, развитие инфраструктуры, — сказал губернатор.

В целом по стране на 25 октября перепись прошли более 14 миллионов человек. Перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября. До 8 ноября ее можно пройти онлайн на сайте госуслуг.