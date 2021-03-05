Уроженец Кировской области стал призером чемпионата мира

Уроженец Кировской области Алексей Червоткин в составе российской сборной занял второе место в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам.

Наш земляк выступал на первом этапе и завершил его лидером — с отрывом около 45 секунд. В дальнейшем наши лыжники боролись за победу с соперниками из Норвегии, но, увы, уступили им.

Червоткин родился в 1995 году в Котельничском районе. Лыжным спортом начал заниматься в Даровском, в 16 лет переехал в Москву. В числе лучших результатов — второе место в эстафетах на Олимпиаде-2018 и чемпионате мира-2017, а также «золото» и «серебро» Всемирных военных игр 2017 года в Сочи.

Фото teamrussia.pro