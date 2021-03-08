Одна пенсионерка обокрала другую в общественной бане

Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже у пожилой кировчанки.

На днях около 14 часов в Кирове сработала кнопка тревожной сигнализации в общественных банях. Туда тотчас выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснилось, что у 83-летней клиентки пропала сумка с вещами и телефоном.

Росгвардейцы установили обстоятельства происшествия и выяснили приметы подозреваемой. В ходе поисков отработали помещения бани и прилегающую территорию. Подозреваемую нашли уже через 20 минут на ул. Лепсе, пропавшие вещи оказались при ней.

Во время доверительной беседы 66-летняя задержанная созналась росгвардейцам, что действительно взяла чужую сумку и показала место, где выбросила чужой сотовый телефон. Её передали полицейским.