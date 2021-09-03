4 сентября откроется наплавной мост через реку Чепцу

Жители заречной части Кирово-Чепецка накануне вечером получили долгожданную новость — наплавной мост через реку Чепцу открывают. Он связывает город с микрорайоном Каринторф. Без моста, а он был закрыт с 20 июля из-за низкого уровня воды, у жителей отсутствует автомобильное сообщение.

Единственная возможность добраться из Каринторфа в Кирово-Чепецк — это паровозик, который ездит по узкоколейке. Но он ходит раз в несколько часов.

Мост закрыли в июле из-за низкого уровня воды. Была вероятность повреждения конструкции. Накануне городская администрация сообщила, что мост открывается 4 сентября.

— В связи с устойчивым ростом уровня воды в реке Чепца и прогнозу на его дальнейшее повышение, наплавной мост будет открыт с 4 сентября. Но только для проезда легкового транспорта грузоподъемностью до 3,5 тонны, — отметили представители администрации.

Сейчас ведётся установка дорожных знаков и ограждений, препятствующих проезду грузовиков.

Кроме того, в министерстве транспорта Кировской области уточнили, что уже в 2022 году начнётся строительство капитального моста через реку Чепца в Кирово-Чепецком районе.

Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk