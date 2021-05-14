Умер гендиректор ЦУМа Константин Долгополов

Сегодня стало известно о скоропостижной кончине Константина Долгополова – председателя Совета директоров АО «Вятка-ЦУМ», его гендиректора. 28 мая ему должно было исполниться 62 года.

Более 40 лет Константин Николаевич трудился в сфере торговли на руководящих должностях, имел звание «Заслуженного работника торговли РФ», многочисленные благодарственные письма и награды. Возглавлял Комитет по торговле Вятской ТПП, Ассоциацию российских универмагов. Под его руководством кировский ЦУМ смог пережить все трудные времена, сохранить коллектив, преобразиться внешне и сохранить статус главного ТЦ города. Константин Долгополов оказывал благотворительную и меценатскую помощь, в том числе РПЦ и Российскому детскому фонду.

Прощание состоится 18 мая с 9-30 в ЦУМе. Редакция «Кировской правды» соболезнует родным и близким покойного.

Фото: merk-kirov.ru