На ловца ОМОН приплывает

В Кировской области при участии спецназа выявляют браконьеров.

На 74 браконьера составили с начала этого года протоколы сотрудники областного отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Изъята 71 запрещенное средство лова, 29 транспортных средств, 103 кг незаконно выловленной рыбы.

Как известно, в период нереста лов запрещен, и до 15 июня на реках и водоемах области проводится операция «Нерест-2021» из около десятка рейдов по Вятке и притокам. Участвуют сотрудники ОМОНа, завидев которых, правонарушители ведут себя гораздо более дисциплинированно и предсказуемо. Вместе с представителями управления Росрыболовства росгвардейцы проходят на катерах в день до 80 км, иногда проводят в засадах до восьми часов.

Обычно браконьеры устанавливают или снимают сети ранним утром или поздним вечером, тогда их и требуется задержать с поличным. С рыбаками, не нарушающими закон, проводят профилактические беседы.