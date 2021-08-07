В Кирове полиция ищет бородача в чёрном

В Кирове разыскивают ещё двух мужчин.

Полиция просит кировчан помочь в поиске Колмуратова Мирлана Якибжановича 1988 года рождения. Согласно приметам, он может иметь бороду. На вид ему 30-35 лет, рост 165 см, телосложение худощавое, волосы черные короткие. Был одет в черные куртку и штаны, обут в коричневые ботинки. С собой у него была черная сумка. О его местонахождении просят сообщать по телефонам 36-16-22 или 02 (102 с мобильного телефона). Разыскивается он как подозреваемый в преступлении или пропавший без вести — не сообщается.

Напомним также, что с 22 июля неизвестно о местонахождении жителя Кирова Александра Топаева. Его рост 165 см, худощавый, волосы русые, кудрявые. У него возможна потеря памяти, сообщает кировский волонтерский отряд «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети.