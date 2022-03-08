542 случая коронавируса выявлено в Кировской области

За минувшие сутки в Кировской области выявлено 542 случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания.

На стационарном лечении находится 2 275 человек, из них 197 — в отделении реанимации и интенсивной терапии, 31 — на ИВЛ.

213 пациентов выписано.

В медицинских организациях выполнено 214 исследований лёгких на компьютерных томографах.

Обслужено 1 458 вызовов скорой медицинской помощи и 7 920 вызовов на дом (2 912 — к пациентам с гриппом и ОРВИ, 5 008 — к пациентам с коронавирусом).

На амбулаторном лечении находятся 13 088 человек с гриппом и ОРВИ, 10 120 — с коронавирусом.