В Кировской области пропали без вести два пенсионера и подросток

В кировской группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети появились свежие ориентировки.

Сразу трое жителей Кировской области потерялись вчера, 18 сентября. Двое ушли в лес и не вернулись: 73-летний житель кирово-чепецкого села Каринка Валерий Чулков и 61-летняя Ольга Рогачева из д. Масленки Свечинского района.

Также неизвестно местонахождение 16-летнего Владислава Некрасова из Кумён, предполагается, что он мог уйти в с. Вожгалы. Его приметы: худощавый, рост 180 см, волосы темно-русые. Был одет в серую куртку, темные спортивные штаны, голубую шапку. Обут в черные кроссовки, с собой была темно-зеленая пятнистая сумка.