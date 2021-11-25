Бездомным животным область даст крышу

Правительство Кировской области планирует централизовать в своих руках сеть государственных и муниципальных приютов для животных.

Предложение сегодня обсудили и поддержали на заседании. Председатель правительства Александр Чурин отметил, что это социально значимая работа, поскольку связана с обеспечением комфортной и безопасной среды для людей. Она проводится в соответствии с государственной установкой на формирование ответственного отношения к животным в обществе.

Начальник регионального управления ветеринарии Сергей Чучалин также привел данные соцопроса ЦУР, согласно которому 83% респондентов поддерживают создание приютов для животных, в том числе 56% опрошенных высказались за обеспечение работы таковых со стороны местной власти, а 21% – волонтерскими и общественными организациями. Так что запрос в обществе на создание сети приютов для животных есть.

Вместе с тем, только у каждой третьей из отлавливаемых ежегодно около 2000 собак не находятся хозяева. Исходя из фактических данных, пока на территории области планируется построить или организовать на подходящей бездействующей площадке (например, бывшей промышленной) три приюта для животных примерно на 200 голов каждый, пояснил Чучалин «Кировской правде». Начало реализации проекта ожидается не раньше следующего года.

По итогам обсуждения доклада Александр Чурин поручил министерствам финансов и имущественных отношений рассмотреть возможность выделения земельных участков для приютов, чтобы заказать проектную документацию, а также выбрать подходящую организационно-правовую форму для них. Кроме того, он предложил подключить к работе волонтерское движение, например, за счет грантов.