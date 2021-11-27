Андрей Рушкин извинился перед болельщиками «Родины» за неудачную игру

В Кирове неудачно для хоккейной команды «Родина» завершился матч с московским «Динамо».

6:20 – подобного плохого счета у «Родины» давно не было. На пресс-конференции после матча главный тренер Андрей Рушкин первой фразой попросил прощения у болельщиков за неудачный матч, объяснил это психологическим состоянием игроков, болезнью некоторых, а также признал, что московская команда сегодня на голову выше по уровню кировскую. «При обсуждении произошедшего я сказал ребятам, что пеплом голову посыпать не надо, это уже история, и надо готовиться к будущим матчам», – поделился он.

Главный тренер «Динамо» не скрывал удовлетворения победой, заявив, что пропущенные шесть мячей от кировчан были досадными, но их фактически «мы дали Кирову забить». Концентрацию все 90 минут выдержать не удалось. «Очень повезло с погодой, играли как под крышей. Соответственным получился и хоккей. Я доволен ребятами», – сказал Евгений Иванушкин.