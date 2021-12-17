Пять лет на пятерку!

Результатом пятилетней деятельности ВятГУ после объединения двух крупных университетов Кировской области стало его вхождение в топ-5 вузов Приволжского федерального округа.

16 декабря 2021 года Ассоциация составителей рейтингов и Рейтинговое агентство RAEX при поддержке Российского Союза ректоров и информационном содействии Минобрнауки России впервые опубликовало пилотную версию локальных рейтингов вузов России. В рамках исследования была осуществлена независимая оценка образовательного и научного потенциала вузов, их влияние на социальную среду.

Вятский государственный университет стал одним из 5 лучших вузов Приволжского федерального округа*. К такому результату привела эффективная работы большой команды ВятГУ под руководством ректора Валентина Пугача, которая сложилась более 5 лет назад путем объединения двух крупных университетов региона.

Подчеркнем, что за последние пять лет ВятГУ укрепил позиции в образовательном пространстве страны и мира: вошел в рейтинг вузов QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2021/22; оказался на 44 позиции среди сильнейших российских вузов международного рейтинга вузов CSImago Institutions Ranking 2021; занял 39 позицию среди вузов РФ по параметру «Образование», 46 строчку по параметру «Социализация», 62-63 позицию по направлению «Инновации» Национального рейтинге университетов («Интерфакс»); обосновался в топ-100 по версии рейтинга «Национальное признание»: лучшие вузы 2021 («Универ.Експерт»).

В 2021 году Вятский государственный университет покорил новую вершину, войдя в программу академического лидерства «Приоритет 2030», которая на 10 лет определила 100 ведущих вузов страны, стратегические программы развития которых признаны лучшими. В своей программе развития ВятГУ сделал ставку на стратегические проекты «Среда обитания», «Технологии здоровья», создание «роднополиса» как оптимальной модели развития региона, идеального места для самореализации гармоничной личности, преображающей мир.

Впереди большая и интересная работа по достижению новых целей и результатов. Важно подчеркнуть, что любой выпускник школы или колледжа может стать частью команды изменений университета, региона, страны, мира и самого себя, поступив в ВятГУ, крупнейший вуз Кировской области.

* — в локальный рейтинг не включены вузы, вошедшие в Московский международный рейтинг «Три миссии университета» или в Рейтинг российских вузов RAEX-100.