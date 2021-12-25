Губернатор поздравил с наступающими праздниками подшефный класс

Сегодня состоялась традиционная встреча губернатора Игоря Васильева с его подшефным 4 «в» классом 26-й школы города Кирова.

Игорь Васильев следит за успехами подшефных. Они общаются не только накануне Нового года, но также во время творческих и интеллектуальных мероприятий, экскурсий в музеях города.

В уходящем году ученики активно участвовали в олимпиадах разных уровней, конкурсах «Русский медвежонок», «Астра» и прочих. Иван Мосин победил в своей весовой категории на областных соревнованиях, Анна Мартынова— стала призёром соревнований по художественной гимнастике в Ярославле.

Губернатор пожелал ребятам новых побед в учёбе и спорте, набираться сил за время каникул, интересно встретить Новый год. «Пусть наступающий 2022-й станет для вас добрым и счастливым, а ваши самые заветные мечты сбудутся», — сказал он. Ребята подарили в ответ самодельные сувениры и прочитали праздничные стихи.