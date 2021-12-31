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Задержан напавший на полицейского во время ограбления салона сотовой связи кировчанин

Игорь Нелюбин Без рубрики

На сайте УМВД Кировской области сообщили о раскрытии ограбления салона сотовой связи на ул. Попова. Ранее о нём сообщил Telegram канал Baza.

Оказалось, что преступление было совершено ещё 26 декабря. Действительно, сотрудник ППС случайно стал свидетелем того, как неизвестный разбивает кувалдой стеклянную дверь салона мобильной связи и проникает внутрь. Злоумышленник похитил сотовые телефоны и попытался убежать, но сотрудник полиции преградил ему выход и представился, пытаясь задержать. Однако преступник выстрелил ему в лицо из газового пистолета и скрылся.

Пострадавший не мог продолжать преследование и попросил прохожих сообщить о происшествии в полицию. Прибыла следственно-оперативная группа и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. В ходе поисков подозреваемого нашли и задержали, он сознался в преступлении. Им оказался ранее судимый 32-летний кировчанин. Он может быть арестован на весь период следствия.

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Игорь Нелюбин