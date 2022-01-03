В Кирово-Чепецке перезапускают реконструкцию сквера

Для благоустройства сквера в Кирово-Чепецке ищут нового подрядчика.

Администрация Кирово-Чепецка объявила конкурс на поиск подрядчика для достройки сквера «Река времени». Сумма контракта – 62 млн рублей, что больше прежней сметы на 1,5 млн. Это связано с ростом цен на стройматериалы.

Работу по благоустройству сквера «Река времени» начинала в прошлом году фирма «Дагстройсервис», но к сроку уложилась только в 30% от плана, и контракт расторгли. История даже попала федеральный телеканал ОТР. Новый срок – 30 сентября начавшегося года.