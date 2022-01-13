Сотрудников «Кировской правды» благодарят и поздравляют

Сегодня, в День Российской печати, сотрудников «Кировской правды» с праздником поздравило региональное управление Росгвардии в лице начальника пресс-службы Андрея Шустова.

Он вручил Благодарность начальника Управления Росгвардии по Кировской области Дмитрия Пушкина главному редактору газеты Михаилу Смирнову за содействие в информационном сопровождении служебно-боевой деятельности управления.

А еще с утра творческий коллектив редакции поздравили с праздником представители реготделения партии «Единая Россия»

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