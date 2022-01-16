Портал государственных услуг разослал предупреждение о мошенниках

Государственный интернет-портал подозревает, что мошенники хотят нажиться на его имени.

Сегодня интернет-портал «Госуслуги» разослал предупреждение пользователям о возможных мошеннических действиях с их аккаунтами. А именно, не отвечать на запросы кодов из СМС, настроить контрольный вопрос и включить вход по СМС. Настоящие сотрудники портала никогда не запрашивает такую информацию.

Сообщается, что мошенники рассылают по электронной почти письма от имени портала, что якобы из-за сбоя требуется заново прикрепиться, например, к поликлинике. Человек проходит по ссылке и попадает на фишинговый сайт, где вводит свои данные, которыми потом могут пользоваться злоумышленники.