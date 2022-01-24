В Кирове нормализуют пассажирские перевозки на маршруте до Башарово

Администрация Кирова отчиталась о нормализации автобусного сообщения на дороге до Башарово.

Напомним, 15 января начальник отдела транспорта Артём Драчков встретился жителями Бахты, Костино, Садаковского, Русского. Они высказали своё негодование работой общественного транспорта на их направлении: несоблюдением установленного расписания движения, огромными интервалами и, как следствие — переполненными автобусами. Особенно в часы пик.

В результате встреч автоперевозчик разместил актуальное расписание на остановках и в салонах. Было скорректировано время отправки автобусов от автовокзала в Костино и Бахту, не день и вечер добавлены пять дополнительных рейсов для уменьшения интервала движения, а также автобусы «ПАЗ» повышенной вместимости по маршрутам №№ 143, 136 и 104. Контроль ситуации продолжается.