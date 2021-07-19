7800 доз вакцины «Спутник V» поступило в Кировскую область

В Кировскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса в количестве 7800 доз.

Речь идёт о «Спутнике V», основном препарате, который применяется для массовой вакцинации от COVID-19. Он хорошо зарекомендовал себя в плане переносимости и формирования иммунного ответа.

Сейчас вакцину распределяют по прививочным пунктам региона.

По словам первого зампреда правительства области Дмитрия Курдюмова, вакцинация не только является действенным методом профилактики, но и защищает от тяжелых форм течения заболевания. Анализ общего количества пациентов инфекционного госпиталя в июне показал, что менее 2,5 % были привиты от коронавируса. Из привитых только один пациент с тяжелой сопутствующей патологией прошёл через реанимацию.

Пройти вакцинацию можно в прививочных пунктах при поликлиниках, по заявкам на ФАПах, в организациях и на предприятиях, в мобильных пунктах.

На сегодняшний день 205 тысяч жителей области полностью привились от коронавируса.

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