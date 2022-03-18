8 человек стали заслуженными работниками культуры Кировской области

Губернатор Игорь Васильев подписал распоряжение «О присвоении почётного звания «Заслуженный работник культуры Кировской области».
Его получили:
- Ирина Бердникова, заместитель директора областной библиотеки им.Герцена
- Ольга Бреславская, преподаватель Вятского колледжа культуры
- Лариса Исакова, балетмейстер Дома культуры «Судостроитель» (г.Сосновка Вятскополянского района)
- Николай Кононов, преподаватель колледжа музыкального искусства им.Казенина
- Людмила Манылова, директор центра культуры и досуга Слободского района
- Ольга Овчинникова, преподаватель детской школы искусств г.Котельнича
- Татьяна Скурихина, преподаватель детской школы искусств «Элегия» (г.Киров)
- Валерий Фокин, член Союза писателей России