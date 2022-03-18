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8 человек стали заслуженными работниками культуры Кировской области

Вадим Шабалин Новости, Культура

Губернатор Игорь Васильев подписал распоряжение «О присвоении почётного звания «Заслуженный работник культуры Кировской области».

Его получили:

  • Ирина Бердникова, заместитель директора областной библиотеки им.Герцена
  • Ольга Бреславская, преподаватель Вятского колледжа культуры
  • Лариса Исакова, балетмейстер Дома культуры «Судостроитель» (г.Сосновка Вятскополянского района)
  • Николай Кононов, преподаватель колледжа музыкального искусства им.Казенина
  • Людмила Манылова, директор центра культуры и досуга Слободского района
  • Ольга Овчинникова, преподаватель детской школы искусств г.Котельнича
  • Татьяна Скурихина, преподаватель детской школы искусств «Элегия» (г.Киров)
  • Валерий Фокин, член Союза писателей России

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Вадим Шабалин