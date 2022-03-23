Две кировчанки попались на обещании халявных денег и потеряли гораздо больше

В кировском УМВД рассказали об очередных дистанционных преступлениях.

Жертвами стали две кировчанки при одинаковых обстоятельствах. Они нашли в соцсети сообщение якобы от банка, что он дарит клиентам по 3000 рублей. Чтобы получить, требовалось пройти по ссылке, ввести номер своего телефона и реквизиты банковской карты, а затем код подтверждения из push-уведомления.

У одной женщины списали в результате с карты 148, а у другой 195 тысяч рублей: преступники воспользовались данными для входа в личные кабинеты потерпевших. В полиции возбудили уголовные дела, личности и местонахождение преступников устанавливают.