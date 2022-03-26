В Лузском районе планируется восстановить полигон ТКО

В Лузском районе планируется восстановить полигон твёрдых коммунальных отходов.

Об этом рассказал министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнёв.

Полигон будет обслуживать северные районы области. По словам министра, создание там новых мест для хранения отходов затратно.

«Поэтому будем использовать имеющиеся. Принято решение восстановить полигон в Лузском районе, и в этом направлении ведётся активная работа. Как только там всё приведут в надлежащий вид, начнём устанавливать оборудование по переработке отходов», — сказал Селезнёв.

Фото goldvoice.club