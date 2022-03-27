В Немском районе произошел пожар в гараже сельхозпредприятия

На его ликвидацию прибыли 5 пожарных расчетов.

Накануне вечером в селе Васильевское Немского района загорелся гараж. Он принадлежит сельхозпредприятию. На место ЧП оперативно вызвали спасателей.

В 18:50 они сумели локализовать огонь. Благодаря усилиям пожарных через 40 минут открытого горения уже не было. К 8 вечера спасатели пролили всю постройку и смогли покинуть место происшествия.

В ГУ МЧС по Кировской области отметили, что на борьбу с огнем были направлены 5 пожарных расчетов. Во время пожара никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Кировской области