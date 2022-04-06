9 апреля в Кирове пройдет «Тотальный диктант». Его можно будет написать в трёх форматах: на очных площадках, онлайн и #пишемдома.

Очная площадка будет работать в корпусе ВятГУ на ул.Московской, 36. Для регистрации нужно выбрать город, затем вкладку «Площадки».

Желающим написать онлайн-диктант необходимо зайти на сайт и выбрать подходящий формат — трансляцию или запись диктовки. Диктант пишется в специальном окне, а затем отправляется на проверку. Трансляции будут доступны в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени.

Диктант в формате #пишемдома можно написать из любой точки мира. Достаточно 9 апреля включить трансляцию на сайте, написать текст и самостоятельно проверить его после того, как на сайте появится разбор текстов.

Оценки за очный и онлайн-диктант появятся в личных кабинетах после 12 апреля.