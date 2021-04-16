9 лет тюрьмы за удар кулаком дали жителю Кировской области

Поскольку этого удара хватило, чтобы лишить жизни его знакомого, мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Два года назад, в начале марта, возле одного из кафе в Малмыже повздорили двое знакомых. Выпивший алкоголя 33-летний житель Нолинского района, решил завершить разговор дракой. Он сильно ударил кулаком в голову своего оппонента. Вскоре пострадавший скончался в Малмыжской ЦРБ от закрытой черепно-мозговой травмы.

На минувшей неделе состоялось судебное заседание, во время которого мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет в колонии строгого режима.