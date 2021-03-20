Администрация Кирова переселит кировчан для возвращения их жилья РПЦ

В следующем году Вятской епархии вернут квадратные метры на Урицкого и Динамовском проезде.

Для этого мэрия внесла в Гордуму проект о внесении изменений в план передачи муниципального имущества в собственность религиозным организациям. На ул. Урицкого, 4 церкви вернут 28,3 кв. метров, а на Динамовском проезде, 10 — 191,9 кв. м и Динамовском проезде, 12 – 83,5 кв. м..

Для этого жильцам предоставят новое жильё. На эти цели потребуется 11,9 млн рублей, сообщает паблик «Строим Киров». Кировчанам занимающим, помещения возле Успенского Трифонова монастыря переселение грозит в текущем году, а возле Преображенского монастыря в следующем.

Ранее мы сообщали, что кировчан, оставшихся без крыши над головой из-за обильных снегопадов, переселят в маневренное жилье. Напомним, неделю назад в деревянном доме No9 на улице Суворовской обвалилась часть кровли. По предварительным данным, это случилось из-за тяжести лежавшего на крыше снега.

Фото:vyatkawalks.ru