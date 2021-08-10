Администрация Кирово-Чепецка подала в суд на «Музей железной дороги»

Администрация Кирово-Чепецка подала в суд на АНО «Музей железной дороги».

Суть спора в желании собственника узкоколейки, ведущей в микрорайон Каринторф, перевести один из железнодорожных переездов в разряд нерегулируемых. По сути это позволило бы сэкономить на содержании, в частности, на зарплате сотрудников, обслуживающих его.

Как сообщили «КП» в пресс-службе администрации, такой вариант власти города не устраивает, поскольку это может негативно сказаться на безопасности движения.

В своём иске администрация требует обязать АНО «Музей железной дороги» обеспечить дальнейшую работу переезда в качестве регулируемого.

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