Аэропорт Победилово откроет сразу несколько новых маршрутов

Поддержка будет получена из федерального центра. Уже в 2021 году кировчане смогут без пересадок летать из Победилово в Екатеринбург, Уфу и Калугу.

Новые для нашей области маршруты включили в программу развития региональных перевозок. Направления субсидировуемые. Часть средств будет выделена из бюджета Кировской области, часть — из федерального бюджета.

Ещё одно нововведение, которое порадует любителей путешествий, это увеличение количества регулярных перелётов из Кирова в Сочи. Это направление хотят сделать круглогодичным. Осенью, зимой и весной этим займётся компания «РусЛайн». Летние перелёты останутся за «Победой».

«Победа» в свою очередь говорит о намерении увеличить количество летних рейсов в неделю с трёх до пяти. Полёты из Кирова в Сочи пользуются спросом. Всего за 11 месяцев 2020 года пассажиропоток кировского аэропорта составил около 200 тысяч человек.

О дальнейших планах по расширению маршрутной сети сообщил председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Он же рассказал о начале в 2021 году строительства аварийно-спасательной станции у аэропорта, ремонте фасадов и помещений аэровокзала. По словам Александра Чурина, необходимо сделать нахождение пассажиров удобным и максимально комфортным.

Фото: kirovpravda.ru