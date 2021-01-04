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Африканские студенты не поехали домой из Кирова на Новый год

Наталья Дмитриева Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Благодаря пандемии они выучили русский танец – хоровод и испытали особенности зимнего отдыха.

Обычно студенты из жарких стран старались завершить сессии пораньше и провести новогодние праздники в кругу семьи. Но нынче эпидемиологическая обстановка внесла коррективы и все гости остались в Кирове.

Африканские студенты не поехали домой из Кирова на Новый год

Центр международного сотрудничества старается разнообразить досуг обучающихся, которые в праздники находится далеко от родных. На днях для них провели экскурсию в «Диораме» по выставке «История новогодней игрушки».

Африканские студенты не поехали домой из Кирова на Новый год

Музейные работники рассказали гостям из африканских республик о русских традициях встречи Нового года, научили водить хоровод и петь песни. Иностранные студенты рассказали, как отмечают главный праздник года на их родине и какие русские забавы они уже испробовали на себе в Кирове.

Фото: vgsha.info

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Наталья Дмитриева