Африканские студенты не поехали домой из Кирова на Новый год

Благодаря пандемии они выучили русский танец – хоровод и испытали особенности зимнего отдыха.

Обычно студенты из жарких стран старались завершить сессии пораньше и провести новогодние праздники в кругу семьи. Но нынче эпидемиологическая обстановка внесла коррективы и все гости остались в Кирове.

Центр международного сотрудничества старается разнообразить досуг обучающихся, которые в праздники находится далеко от родных. На днях для них провели экскурсию в «Диораме» по выставке «История новогодней игрушки».

Музейные работники рассказали гостям из африканских республик о русских традициях встречи Нового года, научили водить хоровод и петь песни. Иностранные студенты рассказали, как отмечают главный праздник года на их родине и какие русские забавы они уже испробовали на себе в Кирове.

Фото: vgsha.info