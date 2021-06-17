Агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингам Кировской области

Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Кировской области в иностранной и национальной валюте с «Негативного» на «Стабильный».

Как сообщается в пресс-релизе, пересмотр прогноза отражает более благоприятные, чем ожидалось ранее, результаты исполнения бюджета в прошлом году. Область показала способность справляться с негативным влиянием пандемии на экономику.

Согласно бюджетному регулированию, регион имеет возможность привлекать заимствования на внутреннем рынке. Бюджет ведется на основе кассового метода и составляется на 3-летний период.