Актриса с вятскими корнями Наталья Ноздрина снимается в музыкальных клипах

Девушка является одной из солисток группы «Двойтет».

Жители Кировской области знают Наталью Ноздрину. Она уроженка Вятскополянского района. Поэтому земляки следят за карьерой девушки.

Так, в группе «Я люблю Вятские Поляны» накануне появился очередной пост с пометкой «Наши люди» о Наталье. На этот раз редакторы паблика предложили читателям познакомиться с музыкальным творчеством землячки. Оказалось, что Наталья Ноздрина не только играет в кино, но и является солисткой музыкальной группы. Название коллектива «Двойтет».Их творчество — короткие песни, позитивные видео, ирония и шутки.

Уроженка Кировской области в 2006 году окончила режиссёрский факультет Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). Сейчас снимается в кино, играет в театре. В прошлом году на Первом канале показали сериал «За первого встречного». Одну из главных ролей в нём сыграла как раз Наталья Ноздрина.

Ранее мы писали, что ансамбль из Кирова участвовал в съёмках новогоднего «Голубого огонька».