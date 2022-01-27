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Актриса с вятскими корнями Наталья Ноздрина снимается в музыкальных клипах

Екатерина Сонина Выбор редакции, Культура, Новости

Девушка является одной из солисток группы «Двойтет».

Жители Кировской области знают Наталью Ноздрину. Она уроженка Вятскополянского района. Поэтому земляки следят за карьерой девушки.

Так, в группе «Я люблю Вятские Поляны» накануне появился очередной пост с пометкой «Наши люди» о Наталье. На этот раз редакторы паблика предложили читателям познакомиться с музыкальным творчеством землячки. Оказалось, что Наталья Ноздрина не только играет в кино, но и является солисткой музыкальной группы. Название коллектива «Двойтет».Их творчество — короткие песни, позитивные видео, ирония и шутки.

Актриса с вятскими корнями Наталья Ноздрина снимается в музыкальных клипах

Уроженка Кировской области в 2006 году окончила режиссёрский факультет Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). Сейчас снимается в кино, играет в театре. В прошлом году на Первом канале показали сериал «За первого встречного». Одну из главных ролей в нём сыграла как раз Наталья Ноздрина.

Ранее мы писали, что ансамбль из Кирова участвовал в съёмках новогоднего «Голубого огонька».

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Екатерина Сонина