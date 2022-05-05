Александр Чурин: мы отдаем дань уважения фронтовикам, труженикам тыла, ветеранам труда

В преддверии праздника председатель правительства Кировской области выступил перед ветеранами и тружениками тыла и поздравил их с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Чурин напомнил, что на фронтах ВОВ сражались почти 600 тысяч кировчан. Многие из них погибли, защищая Родину. Не меньшую роль сыграли и те, кто остался в тылу.

– Огромное значение имела и самоотверженность тружеников тыла. Кировчане сутками стояли у станков, работали на колхозных полях, заботились о раненых и эвакуированных. Ваш героизм, мужество и стойкость в самое тяжелое время являются примером для подрастающего поколения. В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья, внимания и любви близких и родных людей! – сказал председатель правительства.

В мероприятии также приняли участие председатель ОЗС Роман Береснев, глава города Кирова Елена Ковалева, представители Кировской городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. После торжественной части гостям представили концертную программу в исполнении театра балета «Гранд Па».

Отметим, что в Кировскую городскую организацию ветеранов входит 105 участников Великой Отечественной войны, 2412 тружеников тыла, 28 тысяч ветеранов труда.