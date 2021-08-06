Александр Чурин посетил крупнейший племзавод Зуевского района

Председатель правительства Кировской области ознакомился с работой АО «Мухинский». Это одно из крупнейших и технологически развитых сельхозпредприятий Зуевского района.

Племзавод находится в поселке Мухино. Раньше к нему вела грунтовая дорога. В настоящее время ее асфальтируют. Работы будут завершены к концу года.

В модернизацию производства предприятия вкладываются серьёзные средства. Значительная часть нового оборудования выпущена в Кировской области.

На долю «Мухинского» приходится 17% выпускаемого в районе мяса, 22% зерна и 23% молока. Также это единственное зуевское предприятие, где выращивают лён.

Поголовье крупного рогатого скота на племзаводе превышает 4000 голов. За полгода здесь произведено 7,7 тыс. тонн молока. Это порядка 40 тонн ежедневно. Рентабельность предприятия составляет 32,4%.