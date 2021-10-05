Александр Чурин поздравил с Днем учителя коллектив своей родной школы

5 октября председатель правительства Кировской области Александр Чурин поздравил с Днем учителя коллектив школы №59. Праздник оказался двойным – в этом году школа отмечает 50-летие.

Александр Чурин рассказал, что учился в 59-й школе в начальном звене. Поэтому в какой-то мере является ее выпускником. Председатель правительства встретился со своим классным руководителем Алевтиной Бакулиной и даже посидел за своей партой.

Александр Чурин отметил, что не был в школе больше 30 лет, тем приятнее было увидеть изменения к лучшему.

– Профессия учителя – это постоянное творчество: вы не просто учите детей, отдавая свои душевные и физические силы, вы воспитываете новых граждан, которые вырастают и дальше строят нашу страну. Я родился в семье педагогов, поэтому этот праздник для меня имеет большое значение. Поздравляю вас с Днем учителя, огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы остаетесь верны родной школе и профессии, — сказал Александр Анатольевич.

Сегодня в школе №59 работают 50 педагогов. Четверть из них учились здесь же. Они готовят к взрослой жизни 1200 учеников, которые достигают высоких результатов и в учебе, и в жизни. Среди выпускников 59-й есть известные врачи, артисты, политики и военные.

В школе №59 ежегодно проходят педпрактику студенты ВятГУ. Ученики 59-й принимают активное участие в предметных олимпиадах и конкурсах разных уровней и занимают призовые места. На базе школы действуют 37 секций, кружков и курсов, а также проводятся лагерь ГИБДД «Юные инспекторы движения» и городской конкурс «Безопасное колесо».