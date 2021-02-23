Александр Чурин поздравил жителей области с Днем защитника Отечества

Уважаемые жители Кировской области! Искренне поздравляю вас с 23 февраля – Днём защитника Отечества! Днём воинской славы, мужества, смелости и чести!

В этот день мы чествуем всех, кто преданно служил и служит Родине, надёжно защищает границы нашей страны и всегда готов отстаивать интересы Отечества и малой родины.

Особые слова благодарности хотелось бы адресовать ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны, участникам боевых действий в зонах локальных конфликтов, которые своим примером доказали преданность Родине. Подрастающему поколению важно достойно продолжать священные воинские традиции своих отцов и дедов.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, тепла и долгих лет жизни!

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области