Врио губернатора Кировской области Александр Соколов завел телеграм-канал. Он был создан 10 мая, в день назначения на новый пост.

В своем первом сообщении Александр Валентинович поприветствовал кировчан и выразил надежду на то, что общение с жителями области будет открытым и честным.

— Возглавить регион – серьёзный личный вызов. У Кировской области хороший потенциал. И я постараюсь сделать всё возможное для его реализации. Но в этом непростом деле мне нужна помощь. Прежде всего, ваша, уважаемые жители Кировской области. Ведь вы знаете о регионе и своих городах, посёлках, сёлах гораздо больше, чем любой из чиновников. Поэтому наше с вами общение должно быть максимально открытым и честным. Это – мой официальный телеграм-канал. Здесь я буду публиковать не только важные для региона новости, но и делиться личными историями и мыслями. Постараюсь как можно скорее организовать работу в других социальных сетях, чтобы у вас была возможность напрямую обращаться ко мне или правительству области и получать ответы. А пока расскажите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или района вы и что для вас значит Кировская область?

Количество подписчиков канала растет на глазах. На телеграм Александра Соколова уже подписались почти 300 человек.

Ранее Александр Соколов рассказал о своих целях и задачах на новой должности.