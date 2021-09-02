Александра Яговкина: «Самый интересный поиск – это когда ты зашел, нашел и вышел»

Волонтер поисково-спасательного отряда Лиза Алерт» — о своей работе.

20 августа в Смоленской области поисковые отряды нашли маленькую Людмилу К. Девочка, которой не было и двух лет, пропала после прогулки с сестрой. Она провела в лесу больше трех суток, но нашлась – живой и здоровой. Удивительная история из тех, что вселяют надежду и веру – в людей, в счастливый исход, в чудо…

Но, к сожалению, чудеса случаются не всегда. И каждый год наступает «сезон» — горячая пора для грибников – а также для полиции и волонтеров. Первые уходят в лес, вторые помогают им вернуться домой.

В конце августа сотрудники областного УМВД совместно с представителями поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» провели мастер-класс по ориентированию на местности в Бобинском бору, рассказали, как выжить в лесу, а заодно поделились историями поисков.

В 2021 году – 51 пропавший

Статистику по пропавшим озвучил начальник отдела по розыску пропавших без вести лиц Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области Вячеслав Петров. С начала 2021 года на территории нашего региона в природной среде без вести пропал 51 человек. 9 из них до настоящего момента не найдены. Все пропавшие – пожилые граждане и лица с хроническими заболеваниями.

Основными причинами безвестного исчезновения людей, как и в прошлые годы, остаются пренебрежение элементарными правилами поведения на природе и основами личной безопасности. «Потеряшки», как называют пропавших, отправляются в незнакомый лес с разряженным телефоном, без еды и воды, без необходимых медикаментов, будучи уверенными, что ничего не случится…

Но – случается. Бить тревогу начинают родственники – чаще всего на следующий день. А счет идет на часы.

— Чем раньше вы сообщите, что заблудились, тем быстрее вас найдут. Обычно на поиски уходит примерно такое же время, которые вы тратите на то, чтобы зайти в лес. Час вы собираетесь, два часа добираетесь до места, час ходите по лесу. Потом понимаете, что вроде заблудились, но надо поискать дорогу. Еще час на панику – итого 5 часов. Будьте готовы, что искать вас будут столько же, — говорит региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Александра Яговкина.

— Лесная статистика выглядит следующим образом: если мы начали заниматься поиском человека, пропавшего в природной среде, в те же сутки, у нас 98% «найден, жив». В третьи-четвертые сутки успешность падает до 50%. Григорий Сергеев, создатель и руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Поисковые мероприятия в природной среде связаны со значительными материальными затратами и необходимостью привлечения большого количества сотрудников ОВД, МЧС и добровольных помощников. Но всего этого можно избежать.

Поможет…смартфон

Без всяких шуток – смартфон может спасти жизнь. Практически в каждом смарт-аппарате есть предустановленный сервис «Карты». С его помощью можно определить свои координаты с точностью до 50 метров даже в случае отсутствия связи и сообщить их оператору ЕДДС по номеру 112.

— Заходим в Карты. Синюю точку нажмите и удерживайте. Теперь отпустите. Видите – у вас появились координаты, несмотря на то, что связи нет, — старший оперуполномоченный отдела по розыску пропавших без вести лиц Дмитрий Кропанев демонстрирует собравшимся, как работает сервис.

После звонка в ЕДДС информация будет передана в полицию и в МЧС, и на место отправится спасательная группа в количестве двух человек. Во время ожидания спасателей следует оставаться на месте.

— Этим летом таким образом из леса вывели двух заблудившихся подростков. Ребятам объяснили, что нажать на телефонах, чтобы передать свои координаты. Они это сделали, и буквально через час мы их нашли, — говорит Дмитрий Кропанев.

Что еще взять с собой в лес

Джентльменский набор грибника невелик. Кроме заряженного мобильного телефона, это запас воды (минимум литр на человека) и легкий и питательный перекус с длительным сроком хранения (орехи, шоколадные батончики – но не бутерброды с колбасой и не овощи-фрукты).

Если вы принимаете таблетки, обязательно берите с собой свою аптечку. Для тех, кто отправляется в лес надолго, очень полезным окажется средство от комаров и клещей.

Вопреки распространенному мифу комары вряд ли смогут закусать человека до смерти. Но 2-3 часа в компании с насекомыми становятся существенным препятствием к нормальному самочувствию.

— Мы находили людей, которые провели 3-4 дня в лесу и были полностью искусаны комарами. Это выглядит страшно и ощущается примерно также, — говорит Александра Яговкина.

Еще одна необходимая вещь, о которой стоит сказать отдельно, — туалетная бумага. С ее помощью можно оставлять на деревьях «экологические метки», указывающие обратный путь («Как нить Ариадны», — шутит Дмитрий Кропанев). Лесной экосистеме бумага не причинит никакого вреда – ее смоет первый же дождь.

Что еще? Нож. Большие мусорные пакеты – они незаменимы для обустройства спального места. Набиваешь их лапником, мхом, ветками – и вот он, непромокаемый «матрас» на случай, если придется ночевать в лесу. На голую землю лучше не ложиться – холодно, а утром выпадет роса.

Костер – уникальная вещь. Он не только согревает, но и кормит, позволяет просушить одежду, защищает. Когда рядом костер, создается ощущение, что ты не один. Из памятки УМВД России по Кировской области

— Наверное, стоило бы еще сказать про спички. Но не будем, пока стоит пожароопасный сезон, — улыбается Александра. – Лучше поговорим про экипировку.

Волонтер в ярко-оранжевой жилетке и ее спутник в камуфляже расходятся в разные стороны.

— Давайте посмотрим, кого лучше видно. Меня? Отлично. Запомните: надевайте самую яркую одежду неестественного для природы цвета. Так поисковикам будет проще вас найти, да и с квадрокоптера будет лучше видно. Лучше всего ядовито-оранжевый, белый тоже подойдет. Проверим? Мэдисон, ляг на землю.

СМИшники отходят буквально на 20 метров – и человек в серо-зеленом сливается с землей. Даже днем в прозрачном сосновом бору он практически не заметен.

— Видите? Если вы надели серое или зеленое, вас просто не увидят.

Чего не стоит делать в лесу

Добывать воду в лесу не стоит – она может оказаться опасной. Что касается питания готовым «подножным кормом» — ягодами, то не стоит проходить километры в их поисках, теряя энергию.

Советы по ориентированию по солнцу и по мху работают лишь у опытных «лесников». Если вы прочитали об этом в интернете и ни разу не проверили на практике, они вряд ли помогут.

— Рекомендовать брать компас тоже не буду, потому что им нужно уметь пользоваться, а не просто идти на север, потому что он туда показывает, — говорит Дмитрий Кропанев.

«Я уже с жизнью попрощалась, а тут ты выходишь»

…Отделение отряда «Лиза Алерт» в Кировской области появилось в 2013 году после резонансных поисков братьев Кулаковых, прогремевших на всю страну. Александра

Александра стала региональным представителем отряда – фактически руководителем – в 2016 году. И вот уже 7 лет ездит на поиски и координирует работу волонтеров, находясь на связи 24/7. Ее позывной «Айка» знают все подписчики отрядного паблика – одного из самых крупных в Кировской области.

— Изначально я выбрала свои инициалы – А. Я. Но согласные произносить удобнее, вот и стали к «а» добавлять «й», получилась Айка.

В ответ на традиционную просьбу рассказать какую-нибудь интересную историю «чтобы драма, интрига, но в конце концов все хорошо закончилось», Александра смеется.

— Самый интересный поиск – это когда ты зашел, нашел и вышел.

Впрочем, потом все же вспоминает пару случаев.

— Несколько лет в конце августа, уже не помню, в каком районе, заблудилась семья: мать, отец, дети. Ушли недалеко и вышли самостоятельно – все, кроме мужчины. Сразу же позвонили нам, и уже к вечеру волонтеры приехали на поиски. Участок был небольшой: с одной стороны река, с другой дорога. Работали на отклик. Одна группа слышала голоса, другая – разговоры, третья – смех и радио. Было ощущение, что лес обитаем, хотя кроме нас, в нем никого не было. В итоге выяснилось, что одна группа ушла через дорогу и решила проверить, как на рации работает радио. Расстояние – километр, но слышно было, как за соседним деревом, таким странным образом распространялся звук. И это сбивало с толку, мы никак не могли локализовать квадрат. В тот день мужчину мы так и не нашли, вернулись домой. А на следующий день было 1 сентября, я тогда работала учителем и никак не могла его пропустить. Волонтеры вернулась на место то ли 2-го, то ли 3-го числа, еще раз поехали туда, где слышали отклик, и нашли пропавшего. Он уже не мог ходить, совсем ослабел. Эвакуировали его, все закончилось хорошо, пересекались потом. Была еще история. Бабушка потерялась в лесу. Ищем ее, на второй день слышим отклик. А у нас был поисковик с позывным Апостол, у него на куртке апостол был вышит. Выходим на эту бабушку, и она – господи, я уже приготовилась помирать, Богу помолилась, и тут ты выходишь!

Самый длинный поиск на памяти Александры продолжался две недели. «Потеряшка» оказался очень активным, переплыл Вятку и в итоге вышел сам за много километров от точки входа в лес.

— Это был мужчина около 40 лет. Вообще мужчины от 30 до 40 – самая сложная категория для поисков. Они бодры, полны сил и уверены в себе: зачем я буду просить помощи, лучше поищу дорогу сам.

Но чаще всего успешный поиск – это 5-6 дней, и с каждым днем надежда на благополучный исход падает.

— Людей находим в разном состоянии. Кто-то радуется, что помощь наконец-то пришла, кто-то уже не может адекватно воспринимать действительность. И ооочень редко бывает, чтобы найденные не попросили взять с собой грибы, которые собрали за время блужданий по лесу. Вот в Москве был случай, мужчину эвакуировали по воздуху, он еле живой уже был. Грузят его в вертолет, а он – а грибы, грибы мои?

Рассказывать о пережитом «потеряшки» желанием не горят. К знаковым датам координаторы «Лиза Алерт» получают множество запросов от журналистов. Но на предварительные звонки люди отвечают – нет, мы не хотим об этом даже вспоминать.

— В 2015 году в Котельничском районе искали мальчика, Кирюшу. Ему тогда 4 года было. Нашли. Только через 6 лет журналисты из Москвы смогли уговорить его маму, чтобы она дала интервью.

Герои без плащей

— Какое количество человек собирается на поиски?

— Это больной вопрос. Спросите у любой волонтерской организации, хватает ли им людей. Когда движение только начинается, всем интересно, они приходят… И видят, что это на самом деле не геройство в белом плаще, а монотонная работа, чаще всего ночная. Кто-то один раз приезжает, кто-то год. Я вот на 7 лет застряла. Стабильная цифра – около 30 человек. Больше только на резонансных поисках, когда пропадают дети. Там может и 500 человек собраться, из других регионов приезжают, местные жители присоединяются. Недавно в Куменах дедушка потерялся, волонтеров приехало не так много – 7-8 человек. Зато местные жители пришли на помощь, и мы смогли организоваться – группа сельчан и один наш сотрудник.

Участвовать в поисках могут и неподготовленные люди. Главное – время и готовность следовать инструкциям, которые дает руководитель отряда. Излишний энтузиазм может стать проблемой.

— Мы принимаем любую помощь. У новичков бывает два состояния: я все знаю и я ничего не знаю. Те, кто думает, что ничего не знает, приезжают редко, только в особых случаях. А тех, кто «все знаю», не удержишь, они, как лоси, убегут вперед, их самих потом искать надо. А так – основные моменты расскажем. От вас требуется только одеться по погоде, идти и смотреть. У старшего группы есть навигатор, компас, рация. Он покажет, как идти, и обратно вас доставит в том же виде, ну разве что уставшими… Приезжайте, участвуйте, — говорит Александра.

И тихо, под конец: «Хорошо бы это никогда никого не коснулось…»