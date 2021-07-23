Алексей Кудрявцев: «Хорошо, что газета рассказывает о традициях всех национальностей вятской земли»

Из «Кировской правды» я узнал о том, что из Кирова до Нижнеивкино теперь можно доехать на автобусе-экспрессе. Это прекрасная новость, ведь теперь люди, которые едут в санаторий, могут с большим комфортом туда добраться.

Отрадно, что «Кировская правда» часто пишет о мероприятиях, которые проводят коренные народы Кировской области. Также хорошо, что газета рассказывает о национальной культуре, одежде, кулинарии, традициях всех национальностей нашей вятской земли. От всей души желаю журналистам этого уважаемого издания творческих успехов и личного благополучия!

Алексей Кудрявцев,

сопредседатель Совета марийцев Кировской области