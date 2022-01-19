Андрей Маури встретился с вятской интеллигенцией

Новый зампред правительства Кировской области Андрей Маури встретился с творческой интеллигенцией региона. Мероприятие состоялось 19 января. В его рамках руководители творческих союзов поделились своими проблемами и планами.

Одним из вопросов стала актуализация соглашения о сотрудничестве между областным правительством и творческими союзами. Оно было заключено несколько лет назад. По итогам встречи документ будет пересмотрен.

Еще одной темой беседы стала финансовая поддержка творческой сферы. Глава минкультуры Татьяна Мазур отметила, что здесь на первое место выходит грантовая система. Варианты ее использования будут индивидуально обсуждаться с каждым союзом.

Ключевыми темами диалога стали грядущие круглые даты – 150-летие Федора Шаляпина в 2023 году и 650-летие города Кирова в 2024-м.

Председатель Вятского Шаляпинского общества Татьяна Кармазина рассказала, что к юбилею знаменитого певца запланирован ряд мероприятий. В их числе – благоустройство территории у памятника Шаляпину на Театральной площади, выпуск юбилейной книги, а также создание шаляпинского туристического маршрута. В последнем примут участие и другие регионы, которые хранят историю известного уроженца Вятской губернии.

Андрей Маури отметил, что есть идея по выпуску серии книг о творческих союзах Кировской области. Красочно оформленные альбомы могут стать частью презентации духовного потенциала региона и хорошим пополнением фондов региональных библиотек. Этот проект зампред взял под личный контроль.

Также участники встречи попросили зампреда об установке стоек-афиш в знаковых местах Кирова. Такие стойки могут стать дополнительным стимулом для приобщения кировчан к культурной жизни – и подарком городу к 650-летию.

— Наша встреча была продуктивной. Я рад, что мы нашли множество интересных идей для совместной реализации. Предлагаю сделать подобные мероприятия регулярными, — подытожил Андрей Маури.

Следующую встречу зампред предложил посвятить молодым членам ваших союзов — писателям, художникам, журналистам и другим представителям творческой интеллигенции.

Ранее мы писали, что Андрею Маури определили полномочия.