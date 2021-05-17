АТП готовится ввести пересадочные тарифы

Это карты с цветными и серыми маршрутами, чтобы пассажирам было проще сориентироваться где можно выйти и сесть на другой транспорт.

В автобусах и троллейбусах, которые обслуживают маршруты кировского автотранспортного предприятия разместили цветные схемы движения. На карту города нанесены цветные и серые линии обозначающие схемы движения транспорта. Яркими цветами обозначены маршруты АТП, пересадка в рамках которых будет возможна бесплатно по пересадочному тарифу, серым цветом – маршруты других перевозчиков. Чтобы пересесть в их маршруты нужно будет заплатить.

Как отметили в кировской мэрии, такая визуализация сделана по принципу схем метрополитена. Они появились в преддверии появления двух новых программ лояльности: пересадочного тарифа и суточного проездного билета. Сейчас руководство предприятия просчитывает финансовую сторону вопроса. Предполагается, что пассажиры, за определенную стоимость в фиксированный по продолжительности отрезок времени будут иметь возможность поменять транспорт на другой. Суточный тариф будет включать лимит поездок в сутки.

Напомним, сейчас АТП уже применяет два варианта системы лояльности: « счастливая карта» и «постоянный пассажир». Ежемесячно рандомайзер выбирает счастливчиков, которым возвращают все деньги, затраченные в минувшем месяце на проезд.

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Фото и видео: admkirov.ru