«Бессмертный полк онлайн» стартует 9 мая

Остается совсем немного времени до окончания приема заявок для участия в акции памяти «Бессмертный полк онлайн». Он завершится 7 мая.

Близится празднование 76-летия Великой Победы. Неотъемлемая часть этой значимой даты – шествие «Бессмертного полка». В этом году акция памяти снова пройдет в онлайн-формате.

Герой, который боролся за Великую Победу на фронте или в тылу, есть в каждой семье. «Бессмертный полк онлайн» дает возможность прославить участников тех страшных событий на весь мир – ведь трансляцию увидят не только во всех регионах России, но и в ста странах.

Как принять участие в акции?

Чтобы подать заявку на участие, нужно зайти на сайт 2021.polkrf.ru.

Потребуется заполнить анкету и загрузить фото вашего героя. Ваша заявка будет считаться одобренной, если до 7 мая вы получите уведомление о том, когда именно состоится трансляция с вашими близкими. Желающие могут получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника. Видеоинструкция здесь.

Если вы уже размещали данные своих героев в прошлом году и не собираетесь вносить исправления, вы можете повторить уже одобренную заявку на участие в шествии.

Героев увидит весь мир

Виртуальный парад пройдет 9 мая в 15.00 по местному времени. Трансляцию можно будет увидеть в соцсетях, на городских экранах и на местном телевидении.

Напомним, что впервые решение провести онлайн-парад было принято в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Трансляция шествия проводилась на сайте polkrf.ru, а также в соцсетях.

В прошлом году трансляция продолжалась 20 дней. За это время ее увидели около 25 миллионов граждан всего мира. Из разных стран организаторы получили около 3 миллионов заявок.

В этом году для участия в «Бессмертном полку онлайн» зарегистрировался уже 6141 житель региона, сообщили организаторы акции региональному ЦУР. Присоединяйтесь! Страна и весь мир должны знать своих героев!