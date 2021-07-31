Блог его знает: хорошие дороги, парикмахерская с помощью соцконтракта и НЛО

«Задача — отремонтировать свыше 310 км дорог»

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

«За последние годы дорожная отрасль в регионе значительно изменилась. Ежегодно мы увеличиваем объёмы дорожных работ. В этом году стоит задача отремонтировать свыше 310 км дорог – это один из самых высоких показателей за последние годы!

Дорожники работают в городе Кирове, Слободском, Кирово-Чепецке, на региональной и местной дорожной сети, а также сельских городских поселениях. На наиболее интенсивных участках работы проводятся по новым стандартам. Только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется уложить свыше 450 тысяч тонн асфальтобетона».

(страница во «ВКонтакте»)

В слободскую библиотеку пришла виртуальная реальность

Дарья Меркурьева-Малых, методист «Слободской ЦБС»:

«В 2021 году Центральная районная библиотека получила грант на создание Модельной библиотеки и реализовала свой проект. Наша библиотека полностью изменилась внешне и внутренне. Теперь жители Слободского района и Стуловского сельского поселения не только будут иметь доступ к обновлённому книжному фонду, но и смогут принимать участие в познавательных и игровых мероприятиях с использование очков виртуальной реальности и интерактивных досок».

(Страница правительства Кировской области во «ВКонтакте»).

Рыбаки ловили рыбу, а поймали… метеорит

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Кировчанин Алексей Шилов на рыбалке снимал ночные пейзажи. И, как часто случается, «на ловца прибежал зверь». В данном случае, Алексею удалось сделать эффектный снимок. В кадр попал летящий метеорит.

— Не знаю это везение, удача или случайность, а может всё вместе, но так сложилось, что и фотоаппарат в нужном направлении направил, и на спуск за пару секунд «до» нажал, и выдержки установленной как раз хватило, говорит кировчанин.

Получилось красивое фото. Смотрите на него в телеграм-канале «КП» и… загадывайте желание. Сбудется!»

(t.me/kirovp)

Как открыть парикмахерскую с помощью социального контракта

Александра Родыгина, жительница Кирово-Чепецка, открывшая парикмахерскую благодаря социальному контракту:

«Когда я обучалась в центре занятости на парикмахера, мне рассказали о социальном контракте и его возможностях. Тогда я уже думала над открытием собственного салона, и решила попробовать воспользоваться поддержкой от государства. Сходила в местную соцзащиту, где мне всё подробно рассказали. Тут же подала заявление на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и защитила бизнес-план. Вскоре мне одобрили его и выплатили 250 тысяч рублей…

Открывая парикмахерскую, я приняла решение, что для представителей многодетных семей буду делать стрижки с хорошей скидкой, а детей, которые по стечению жизненных обстоятельств оказались в отделении временного пребывания при Межрайонном комплексном центре социального обслуживания населения в Кирово-Чепецком районе, буду подстригать бесплатно».

(kirovreg.ru)

Невозможное возможно. В том числе и НЛО?

Николай Варсегов, журналист «Комсомольской правды», земляк кировчан:

«Вот говорят иные — НЛО не бывает, технически невозможно. Я НЛО не видел, но столкнулся в жизни с явлениями не менее удивительными. Родился я в 1957 году на Вятке, не в самой глухой деревне. Теперь это место район города Кирова. Было мне года три, когда в деревню проводили электричество. Вкапывали столбы деревянные и с помощью лошадей протягивали провода. Старики-скептики не верили, что от проводов какая-то стеклянная ерунда под названием лампочка освещать избу сможет. Смеялись над дураками.

Прошло всего-то немного лет, а я, сидя в той же деревне, могу мгновенно связаться с человеком в любой точке мира, хоть в Японии, хоть в Австралии. Видеть его лицо, разговаривать с оным. Чудеса, не укладывающиеся в уме!.. А вы говорите: НЛО технически невозможно…»

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