Блог его знает: как открыть собственную пекарню и как жил в Вятской губернии Борис Пастернак

Глава региона оплатил налоги через онлайн-сервис

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Более 30 лет налоговая служба России позволяет формировать бюджет, в том числе, социальные программы, направленные на улучшение качества жизни жителей Кировской области, так и в стране в целом. И все эти 30 лет служба не стоит на месте: развиваются сервисы, которые помогают налогоплательщикам при минимальных усилиях заплатить налоги.

Уже не первый год участвую в акции ФНС «Начни с себя». Традиционно оплатил налоги через сервис «Личный кабинет». Сейчас по всей стране идет одна из самых массовых кампаний по уплате имущественных налогов за 2020 год. Уплатить налоги нужно не позже 1 декабря!

(страница во «ВКонтакте»)

«90% всех отходов можно переработать»

Анастасия Скурихина, эколог, депутат Законодательного собрания:

– В Кировской области продолжится реализация проекта по раздельному сбору мусора. Это направление нужно для того, чтобы разгрузить мусорные свалки, ведь 90% всех наших отходов можно переработать и получить новые изделия.

Например, 100 кг макулатуры, спасает 1 дерево, из 670 алюминиевых баночек можно сделать велосипед. По статистике, каждый россиянин ежегодного образует 500 кг отходов, а в целом по стране – это 10 пирамид Хеопса. Такими темпами Земля превратится в огромный полигон, ведь мусор разлагается сотни и тысячи лет. В наших силах изменить будущее, начать сортировать отходы и сдавать их в переработку, можно начинать с нескольких простых фракций, постепенно добавлять новые. Но переработка – не панацея! Нужно пересмотреть своё потребление и предупредить появление мусора в нашей жизни».

(Телеграм-канал «Кировской правды»)

Как открыть собственную пекарню

Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области:

– Начинающему предпринимателю из Даровского района Вадиму Новоселову 26 лет. Получив высшее образование, молодой человек попробовал свои силы в Москве. Но вскоре вернулся на малую родину, чтобы открыть своё дело здесь. Из местной газеты Вадим узнал о социальном контракте и в июле обратился в Даровской отдел управления соцзащиты с заявлением об оказании госпомощи для открытия пекарни.

Уже в сентябре на встрече с губернатором Кировской области Игорем Васильевым предпринимателю удалось представить для дегустации свою продукцию. В разговоре с главой региона Вадим поделился планами – начать производство багетов, пиццы, булочек. Своё слово сдержал – жители поселка могут купить его разнообразную хлебную продукцию через магазин. Выпечка пришлась по душе жителям посёлка, продукция раскупается моментально. На достигнутом Вадим останавливаться не собирается – в планах у молодого человека выпуск новых видов продукции и осуществление ещё одной мечты – открытие своей кофейни.

(страница в Facebook)

COVID-19: все ощущения в одном слове

Елена Манчук, директор детской музыкальной школы посёлка Богородское:

– Если описать своё физическое состояние одним словом, то это слово «боль». Ты не можешь самостоятельно дышать — больно! Не можешь кашлять — больно! Не можешь двигаться — больно! Лекарства вливают «вёдрами». Из больницы я вышла спустя два месяца, но последствия коронавируса мучают до сих пор. Была бы возможность повернуть время вспять, обязательно бы привилась. Лишь бы легче переболеть, пусть даже не наполовину, хотя бы на треть!

(страница «Правительство Кировской области в ВКонтакте»)

«Теперь я не просто «блогер», я – режиссёр»

Сергей Штепс, режиссёр, обладатель гран-при фестиваля «Золотой телёнок»:

– Друзья, вы не представляете, как я счастлив. «Филипп, я твой сын!» – моя первая, серьёзная работа, которую оценили даже опытные киношники! Фильма пока нет в Сети, но всегда есть возможность увидеть его на каком-то из кинофестивалей.

Отныне, я не просто «блогер», я – режиссёр. Режиссёр с гран-при! Это наша первая победа и такая мощная! Благодарю фестиваль «Золотой телёнок» в городе Кирове за возможность показать свою работу мэтрам кино, ну и, конечно, за победу!

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Как жил в Вятской губернии Борис Пастернак

Михаил Судовиков, руководитель научного центра библиотеки им. А.И. Герцена:

– Интереснейший материал о жизни будущего лауреата Нобелевской премии писателя Бориса Пастернака (1890-1960) в Вятской губернии опубликовала на своей страничке Алла Владимировна Лисицына, неутомимая исследовательница и путешественница по России. Она пишет: «Его адрес с октября 1916 по март 1917 года был таким: «Тихие Горы, Вятской губернии, Елабужского уезда, заводы П.К. Ушкова». Здесь, в здании конторы Бондюжского завода и трудился Борис Леонидович. В конторе он вёл «военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам». Ещё он давал уроки двум мальчикам, Володе и Юре, сыновьям директора завода. А вот — впечатления писателя от работы здешних заводов: «Завтра поутру впрягут здесь 150 лошадей (не преувеличиваю) в телегу с пудовым чаном и повезут на пристань. Стоит поглядеть…».

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