Блог его знает: отмененный концерт из-за сломанного пальца и 100 тысяч рублей вакцинированным

Чем будет заниматься Центр опережающей профессиональной подготовки

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– В регионе начал работу Центр опережающей профессиональной подготовки Кировской области. Новая структура станет связующим звеном между центрами занятости, работодателями, средним профессиональным образованием и школами.

Здесь будут заниматься профориентацией школьников, образованием студентов колледжей, техникумов и вузов, профессиональным обучением работников со стажем на самом современном оборудовании и с помощью дополнительных образовательных программ.

Отмечу, что Центр готов к партнерству с предприятиями. Работодатели могут размещать заказы на профессиональную подготовку необходимых им сотрудников.

Образовательные программы, реализуемые в Центре, будут носить опережающий характер. Это будет способствовать обеспечению стратегической потребности экономики региона в квалифицированных кадрах.

(страница во «ВКонтакте»)

«После инфекционного стационара, как правило, прививку ставят все»

Алексей Протасов, врач-инфекционист, заведующий отделением инфекционного госпиталя в г. Кирове:

– Сейчас работа медиков в ковидных госпиталях – это ежедневный круглосуточный аврал. Много пациентов с тяжёлым течением болезни. В настоящее время на стационарном лечении находятся и подростки, у которых ранее болезнь протекала не столь тяжело. К нам уже возвращались пациенты, которых мы выписали более полугода назад. И снова с тяжёлым течением заболевания. Такое случается, если человек надеется на антитела после перенесённой болезни…

Сегодня после инфекционного стационара, как правило, прививку ставят все. Очень жаль, что понимают это люди только на собственном негативном опыте, не хотят прислушаться к нашим рекомендациям, но верят всему, что пишут в интернете неизвестные люди.

(kirovreg.ru)

«Торба-на-круче»: концерты группы отменили из-за сломанного пальца

Максим Иванов, солист вятско-питерской рок-группы «Торба-на-круче»:

– Берегите руки и пальцы, господа музыканты и все люди. Потому что иногда кажется что полученная травма – «просто ушиб, ерунда, пустяк» и «скоро само пройдёт». А на деле оказывается двойной перелом, да ещё со смещением, когда без хирургической операции не обойтись…

Всем, кто интересуется, сообщаю новости: меня прооперировали. Врачи – чудотворцы.

Через какое-то время снимут швы, но ближайшие 5 недель (как минимум) палец левой руки будет обездвижен. Играть полноценно в это время у меня, разумеется, не получится. Затем будет период восстановления. Так что все запланированные на ближайшее время концерты – в Череповце и Санкт-Петербурге – переносятся. Все купленные билеты будут действительны. Обещаю сделать всё от меня зависящее для скорейшего восстановления».

(страница в Facebook)

По 100 тысяч рублей получат ещё больше вакцинированных

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Срок случайных розыгрышей призов по 100 тысяч рублей продлён в России ещё на месяц – до Нового года. Деньги выдают в качестве поощрения гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Разыгрывают по уникальному номеру записи в реестре сертификатов.

«Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до двух тысяч человек», – сообщила пресс-служба правительства РФ. Номера счастливчиков публикуются на портале Госуслуг и сайте проекта «Бонус на здоровье». Выплата – в течение полугода с даты розыгрыша».

(t.me/s/kirovp)

«Он вчера не вернулся из боя»: Константин Колпащиков

Вятская гуманитарная гимназия:

«7 ноября – День памяти Константина Колпащикова (07.11.1966 – 07.02.1988 гг.), нашего выпускника, военного переводчика, кавалера орденов Красной Звезды и Красного Знамени.

Костя учился в нашей школе и, будучи старшеклассником, сделал выбор: стать военным. Для этого серьёзно изучал английский язык и занимался парашютным спортом. После армии он поступил в Московский военный институт иностранных языков. Через год учёбы в звании младшего лейтенанта поехал на стажировку в Афганистан.

Из воспоминаний Николая Филипповича Колпащикова, отца Кости: «Писем его мы очень ждали, но приходили они редко. Писал, что всё хорошо: живёт в модуле, разговаривает с местным населением, натаскивая себя в языке. А вот о том, что уже участвовал в боевых выходах, не было ни слова. Мы тешили себя надеждой, что Костя служит в штабе».

7 февраля 1988 года Константин Колпащиков участвовал в стратегически важной боевой операции и не вернулся из боя…

Каждый из нас – выпускник и ученик, родитель и учитель – понимает, что Константин Колпащиков – это наша гордость, наша слава, наша боль и вечная память. Мы склоняем головы перед ним, человеком и солдатом, защитником интересов мира и дружбы, преданным сыном своей Родины».

(страница ВГГ во «ВКонтакте»)

Как жили сёстры Сергея Кирова после революции

Алексей Фоминых, режиссёр, историк:

– Раритетную книгу о детстве Сергея Мироновича Кирова обнаружил в библиотеке ГТРК «Вятка». Воспоминания о детстве Сережи Кострикова записанные его родным племянником – кировским журналистом Константином Верхотиным. Сергей Миронович не жаловал свою семью, практически после революции не общался с сёстрами, тем более что одна из них была замужем за офицером-белогвардейцем.

Сестры трибуна революции были простыми учителями и в годы войны учили детей. Воспоминания были записаны в 1950-х и опубликованы в 1962 году. Эта уникальная, книга, сегодня уже библиографическая редкость могла стать фактической основой для знаменитой книги «Мальчик из Уржума» писательницы Голубевой. Особую ценность этой книге придаёт дарственная надпись от автора Константина Верхотина журналисту Кировской студии телевидения Леониду Добровольскому!

(страница во «ВКонтакте»)