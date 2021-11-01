Боевика, напавшего на кировских десантников, видели в продуктовом магазине

Магомеда Алханова, фигуранта уголовного дела о нападении на десантников из Кирова в Аргунском ущелье, засняли камеры наблюдения в продовольственном магазине.

В конце октября мужчина сбежал из психиатрической больницы в Астрахани, куда был направлен для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Как мы сообщали ранее, Алханова задержали минувшим летом. Ему вменяют участие в феврале 2000 года в вооруженном нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ. Тогда погибли 84 человека, из которых четверо кировчан — Роман Ердяков, Алексей Некрасов, Денис Белых и Василий Сокованов.

Астраханские полицейские распространили новые приметы преступника. Алханов может быть одет в длинную чёрную длинную куртку с капюшоном, чёрный спортивный костюм и чёрные кроссовки. Региональный УФСИН объявил вознаграждение в 100 тыс. рублей за оказание помощи в его розыске и поимке.

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